Manuel Feller: „Dann halt eine Billigfluglinie“

„Das ist erst in sieben Jahren“

Nach dem Sieg in Lenzerheide am Sonntag gibt‘s jetzt wohl gar kein Entkommen mehr - „notfalls halt mit einer Billigfluglinie“, so Feller. Ein bisserl Zeit bleibt aber noch. Die Einlösung der Wette wird erst zum 40er der Person schlagend, deren 30er-Feier Feller verpasst hatte. „Das ist in sieben Jahren.“