Feller muss jetzt zehn Flüge nach Bangkok bezahlen

Sie hatten in Ihrer Karriere immer wieder Rückenprobleme. In den letzten zwei Jahren war das besonders intensiv. Wie sehr zehrt das an einem Sportler?

Feller: „Mein größter Erfolg heuer war die Zeit, als ich wieder schmerzfrei Skifahren und den Tag ohne Beschwerden bewältigen konnte. Das ist für jemand wie mich sehr viel wert, denn dann hat auch das Skifahren wieder voll Spaß machen angefangen. Ich bin froh, dass alles nun so gut zusammengeht. Viele sind daran beteiligt. Danke an alle. Das Team hinter mir ist unglaublich.“