Kocher: Kurzarbeit bis maximal März 2022 denkbar

Reform des Arbeitslosengeldes geplant

Wenn die akute Corona-Krise vorbei ist, will Kocher an einigen arbeitsmarktpolitischen Stellschrauben drehen. Man müsse diskutieren, wie der Arbeitsmarkt besser funktionieren kann. „Der Start dieser Diskussion kann im Laufe des zweiten Halbjahrs auf der Agenda stehen. Das Ziel wäre den Aufschwung zu beschleunigen“, so der Arbeitsminister. Bei der anvisierten Reform des Arbeitslosengeldes will sich Kocher alle Optionen ansehen. „Es geht - das ist sehr, sehr wichtig - um die Gesamtheit der Regelungen.“ Themen seien unter anderem Zuverdienstgrenzen, Vermittlungsbemühungen und alles rund um das Arbeitslosengeld. „Das heißt nicht notwendigerweise, dass das Arbeitslosengeld am Ende geringer sein müsste als jetzt, am Anfang müsste es höher sein. Sonst macht ein degressives Modell keinen Sinn.“