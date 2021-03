Ärzte schlagen Alarm: Die Spitalsbetten sind voll

Die Zahlen steigen nicht so schnell wie im Herbst, aber sie steigen: 3515 Neuinfektionen waren es am Freitag – „und wenn es so weitergeht, dann sind wir zu Ostern bei 5000 Neuinfektionen täglich“, sagt der Statistiker Erich Neuwirth im Gespräch mit der „Krone“ und warnt, dass es „uns so ergehen könnte wie dem Frosch im heißen Wasser, der den Absprung verpasst, weil das Wasser so langsam wärmer wird, dass er es kaum merkt und die Gefahr nicht wahrnimmt“. Auch langsam furchtbar werde irgendwann schlimm.