„Problem“ langsames Wachstum bei Corona-Zahlen

Was die Todesfallstatistiken angeht, so zeige sich, dass in allen Altersgruppen das Risiko, nach einer Corona-Infektion zu sterben, bei den Männern um rund 25 Prozent höher ist als bei den Frauen. Vergleicht man die Todeszahlen eines normalen Jahres mit denen seit Beginn der Corona-Pandemie in Österreich, so zeigt sich laut dem Statistiker, dass der Wert seit der Kalenderwoche 10 des vergangenen Jahres bis jetzt ziemlich genau um jene rund 9000 Opfer höher ist - es starben anstatt durchschnittlich 83.000 rund 92.000 Menschen in Österreich.