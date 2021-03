Die „Shades of Lech“ bringen das Knistern zurück

Sie lehnen Ihr Sommer-Angebot an die Sado-Maso-Romanze „50 Shades of Grey“ an - warum?

Ja, unsere Packages sind etwas keck - wichtig ist in diesem Zusammenhang aber das Vertrauen. Wer dem Partner oder der Partnerin nicht vertraut, wird sich auch nicht fesseln oder die Augen verbinden lassen. Wer aber Vertrauen hat, kann auch unsere Packages buchen. Im Übrigen gilt natürlich: Was daraus wird, ist jedem selbst überlassen. Und wir bieten auch noch Anderes: Liebeswanderungen zum Beispiel oder Seminare, in denen man wieder lernt, Zärtlichkeit zu teilen und zu spüren. Man vergisst doch im Laufe der Jahre, wie das ganz am Anfang mit dem Partner war. Das wollen wir wieder auffrischen. Ich finde daran nichts Verwerfliches. Wir sind ja kein Swingerklub und auch kein Freudenhaus mit Concierge-Service, in das sich Frauen einmieten können.