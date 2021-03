Erotikhotel setzt auf „Fifty Shades of Grey“

In Zeiten von Corona überlegt sich so mancher Hotelbetreiber für den Fall einer Wiedereröffnung originelle Konzepte, um eine möglichst kostendeckende Auslastung zu erreichen. Im Hotel Jagdhaus Monzabon in Lech könnten deshalb für manche im wahrsten Sinne des Wortes „die Handschellen klicken“ - denn die Betreiber setzen auf knisternde Erotik, inspiriert vom Film „Fifty Shades of Grey“ und dessen Romanvorlage.