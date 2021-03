Rapid plant Kühbauer-Deal in Länderspielpause

Die Vertragsverlängerung von Dietmar Kühbauer als Trainer von Vizemeister Rapid dürfte laut Geschäftsführer Sport Zoran Barisic bereits in den kommenden Tagen erfolgen. „Ich gehe davon aus, dass wir das bald erledigen werden. Mein Wunsch wäre in der Länderspielpause“, sagte Barisic am Freitag bei einem Online-Medientermin. Mit Kühbauer soll auch der komplette Trainerstab verlängern. „Das haben sie sich verdient“, meinte der Sportchef der Hütteldorfer.