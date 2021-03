Pferde-Seuche fordert erste Opfer in Österreich

Nach einem Turnier in Doha, wo es positive Fälle gab, wurde unter anderem auch Sailor’s Blue, das Pferd von Para-Reitstar Pepo Puch, gesperrt. Er muss vor seinem nächsten Start einen negativen PCR-Test vorweisen. In Tirol kämpft der Dressurstall Schindlhof der Familie Haim-Swarovski auch mit einem Herpes-Ausbruch: „Eine Tragödie. Zum Glück haben wir unsere Pferde geimpft, so sind die Verläufe milder“, erzählt Klaus Haim, „wir kämpfen Tag und Nacht, bei uns geht es zu wie auf einer Intensivstation.“ Zwei Pferde sind verendet, 20 infiziert.