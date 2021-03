Topmodel, Hausfrau, Mutter: Nadja Auermann wird 50

Wenn Mädchen heute von Fotoshootings und den Laufstegen in New York, Paris oder Mailand träumen, dann liegt es an der Bilderwelt und dem Image der Models von damals. Um Nadja Auermann ist es stiller geworden, aber sie arbeitet immer noch gelegentlich vor der Kamera. Entdeckt wurde die Berlinerin einst von einer Agentin in einem Café in Charlottenburg. Dann zog sie Anfang der 90er-Jahre nach Paris, bekam einen Model-Vertrag von der Agentur Elite und schaffte es auf das Cover der „Vogue“.