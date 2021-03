Pharmakologe: Auch bei Nebenwirkungen weiterimpfen

Markus Zeitlinger, Pharmakologe an der MedUni Wien, hat sich am Donnerstag für eine gesamteuropäische Lösung in Sachen AstraZeneca durch die EMA und gegen Einzellösungen der Länder ausgesprochen. Selbst wenn es die befürchteten Nebenwirkungen geben sollte, sei die Kosten-Nutzen-Rechnung positiv. Allerdings müsste man entsprechend aufklären: „Man muss sehr aufpassen, dass man hier das gesamte Bild sieht.“