„Doom Eternal“: Die letzte Schlacht hat begonnen!

„Doom Eternal“ geht in die finale Runde: Am heutigen 18. März veröffentlicht Entwickler id Software mit „Ancient Gods - Part 2“ den finalen DLC-Zusatzinhalt für seinen höllischen Bombast-Shooter, in dem es zum ultimativen Showdown zwischen den Menschen und den Kreaturen der Hölle kommt. Dem „Doom“-Slayer stehen dabei eine ganze Reihe von Helfern - unter anderem ein Drache - zur Seite, die im Trailer näher vorgestellt werden.