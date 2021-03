Ab 21 Uhr LIVE: Bayern München gegen Lazio Rom

Lazio hob vor dem Rückspiel die Schwierigkeit der Aufgabe hervor. „Wir werden nach München fahren, um unser Bestes zu geben. Gegen den Klub-Weltmeister und europäischen Champion werden wir Laufbereitschaft, Aggressivität und Entschlossenheit brauchen“, sagte Trainer Simone Inzaghi. Sein Team habe in dieser Saison in der Champions League auswärts dreimal gut gespielt, erinnerte Inzahgi. In Brügge, St. Petersburg und Dortmund gab es jeweils ein 1:1. Das würde in München nicht reichen.