Ab 21 Uhr LIVE: Chelsea gegen Atletico Madrid

Der FC Chelsea startet mit einem Vorsprung ins Rückspiel gegen Atletico Madrid. Vor der Partie an der heimischen Stamford Bridge liegen die „Blues“ mit 1:0 voran. Ein Torfestival darf nicht erwartet werden. In den zwölf Spielen unter Thomas Tuchel kassierte Chelsea zehnmal kein Gegentor, schrieb dabei aber auch nur 13 Treffer an. Die Madrilenen erinnerten sich ans Vorjahr, als sie im Achtelfinale in Liverpool gesiegt hatten. Chelsea stand zuletzt vor sieben Jahren im Viertelfinale der „Königsklasse“. Los geht es um 21 Uhr. Mit dem krone.at-Liveticker sind Sie immer mit von der Partie.