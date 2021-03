Nachtsperre auf der Pyhrn-Autobahn

Der Abschnitt zwischen Zettling und Weitendorf umfasst neben der freien Strecke mehrere Brückenbauwerke, Schallschutzmaßnahmen und umfangreiche Erdarbeiten. Außerdem entsteht hier der neue Güterbahnhof Wundschuh. Die Bauschritte werden zeitlich und logistisch genau aufeinander abgestimmt. Die bestehenden Brücken bleiben bis zur Inbetriebnahme der neuen Brücken in Betrieb, sodass es zu möglichst wenigen Einschränkungen kommt. Ein ebenso wichtiger Teil dieses Abschnitts ist die Errichtung des neuen Güterbahnhofs Wundschuh. Er bindet künftig den Güterterminal Süd (Cargo Center Graz) optimal an die neue Hochleistungsstrecke an.