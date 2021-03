WHO appelliert an Welt: An Impfungen festhalten!

Statement der EMA zu neuen Meldungen erwartet

Deutschland, Italien und Frankreich sind die Länder, die ein Impfen mit AstraZeneca zuletzt vorerst und vorsichtshalber ausgesetzt haben. In Italien soll dies so lange gelten, bis sich die EMA in einem erwarteten Statement über die Sicherheit des Impfstoffes ausgesprochen hat. Als erstes Land hatte in der Vorwoche Dänemark das Impfen mit dem Vakzin gestoppt. Norwegen, Island, Bulgarien, Irland und am Sonntagabend die Niederlande folgten. In mehreren weiteren Ländern - darunter nach einem Todes- und einem Erkrankungsfall auch in Österreich - wurde eine Charge aussortiert. Als einziges nicht-europäisches Land hatte am Montag zudem Thailand ein Aussetzen angekündigt.