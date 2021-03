Ronaldo im Glück: Hätte es da Rot geben müssen?

Wie die Fachzeitung „Gazzetta dello Sport“ berichtet, war Ronaldos Foul auf jeden Fall Rot-würdig. In der 15. Minute startet der Portugiese gegen Cagliaris Torhüter Alessio Cragno eindeutig zu spät. Er rast mit gehobenem Knie in den Keeper. In der Wiederholung sieht man das hohe Bein von Ronaldo eindeutig. Zuerst traf er den Arm dann das Gesicht des Tormannes.