Sebastian Vettel stottert sich in den Saison-Start

Vettels Abenteuer mit Aston Martins AMR21 begann am Freitag mit einer Panne, setzte sich am Samstag mit lediglich neun Runden und einem letzten Platz (wegen Getriebefehlers) fort und am Sonntag endete das ganze auf eine denkbar unglückliche Art und Weise. Wieder machte das Getriebe Problem, außerdem stimmte auch der Ladedruck nicht. In den letzten beiden Stunden konnte Vettel gar nicht mehr auf die Strecke gehen.