Ski Cross: Katrin Ofner in Russland Weltcup-Dritte

Die Österreicherin Katrin Ofner hat am Samstag in Sunny Valley in Russland mit Rang drei ihren zweiten Saison-Podestplatz im Ski-Cross-Weltcup geholt. Es gewann die Schweizerin Fanny Smith vor der Schwedin Sandra Näslund. Ofner kam durch einen Sturz im Finale der Kanadierin Courtney Hoffos nicht mehr an das Top-Duo heran. Die Steirerin hatte im Dezember in Val Thorens ihren Premierensieg im Weltcup gefeiert.