Rapids Schobesberger: Comeback heute im Derby

Pleite für Young Violets

Indes gab’s gestern für die Young Violets gegen Klagenfurt ein 1:2. Mahrer brachte die Gäste per Kopf nach einem Freistoß in Führung (3.). Ehe ein Foul an Braunöder im Mittelfeld nicht gepfiffen wurde und Moreira in der 66. Minute nach einem Konter für die Vorentscheidung sorgte. Das 1:2 durch einen Fischerauer-Schuss ins rechte Eck kam zu spät (91.)