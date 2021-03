Deutscher Pfizer-Chef lobt AstraZeneca-Impfstoff

EU will AstraZeneca-Impfstoff aus den USA importieren

Im Kampf gegen den Impfstoffmangel will sich die Europäische Union einem Bericht der „Financial Times“ zufolge Impfdosen von AstraZeneca aus den USA beschaffen. Die EU-Kommission wolle die Vereinigten Staaten bitten, die Ausfuhr von AstraZeneca-Impfstoff zu genehmigen, der in den USA produziert oder abgefüllt werde, berichtete das Blatt am Samstag.