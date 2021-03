Barca, ade? Kumpel-Coup soll Messi noch umstimmen

120. Champions-League-Tor

Freilich muss man ebenso festhalten, dass Messi wieder einmal der ständige Gefahrenherd aufseiten der „Blaugrana“ war und auch derjenige war, der mit einem Kunstschuss das einzige Tor Barças zustande brachte. Sein 120. in der Königsklasse. Bei einem weiteren Versuch von ihm warf sich Marquinhos im letzten Moment in seinen Schuss. Doch machte dieses K.-o.-Duell klar, was schon letzte Saison zu sehen war. Die große Glanzzeit des Lionel Messi ist wohl vorbei.