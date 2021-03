Beim Vorarlberger Wirt herrscht Maskenpflicht

Beim Vorarlberger Wirt herrscht also Maskenpflicht, wie aus dem der APA vorliegenden Verordnungsentwurf hervorgeht. Beim Essen und Trinken darf die Maske logischerweise abgenommen werden, worauf das Sozialministerium am Donnerstagabend hinwies. Dort interpretiert man die entsprechende Regelung derart, dass gleiches wie schon im Vorjahr gelte - also dass man beim Betreten der Lokalität und beim Gang auf die Toilette die Maske tragen muss, bei der Konsumation aber nicht. Letztere dürfe nur im Sitzen an einem „Verabreichungsplatz“ konsumiert werden.