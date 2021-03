OÖFV gegen Deadline für Ligen-Abbruch

„Sind im Vorteil“

Für Oberösterreich kommt das hingegen nicht in Frage: „Wir warten zu, so lange es geht. Im Vergleich zu Niederösterreich haben wir auch den Vorteil, dass wir nur rund die Hälfte an Nachtragsspielen haben. Selbst wenn wir erst mit Anfang Juni mit den Spielen beginnen können, würden wir diese ziemlich sicher durchbringen und damit die Ligen werten können“, erklärt OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger.