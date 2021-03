Nach langer Pause: Federer gewinnt bei Comeback

In erster Linie ist er jetzt aber einmal mit seinem ersten Auftritt zufrieden. „Es war ein langer, harter Weg. Es war eine große Herausforderung in meiner Tennis-Karriere, in meinem Alter zurückzukommen, ist nicht sehr einfach“, gestand Federer. „Aber es war es wert, weil ich habe heute ein großartiges Match gespielt.“ Schon am Donnerstag geht es am Viertelfinaltag für ihn weiter, auch Dominic Thiem, der sich einen Teil des Spiels auf dem Center Court angeschaut hat, spielt wegen des Samstag-Finales sein zweites Match an diesem Tag.