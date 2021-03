Moderna-Kontingent nicht voll ausgeschöpft

So wie mehrere andere EU-Länder hat auch Österreich nicht so viele Dosen des Moderna-Impfstoffs bestellt, wie möglich gewesen wäre. Österreich schöpfte sein volles Kontingent des ersten und zweiten Vertrags der EU mit Moderna aus, bei einer Zusatzoption wurde allerdings weniger abgerufen, wie das Gesundheitsministerium am Montagabend bestätigte. Als Grund wurde der späte Liefertermin genannt.