Abgeriegelt: In Hermagor seit heute Beschränkungen

Alles ist soweit parat, wir sind vorbereitet„, sagte der Hermagorer Bezirkshauptmann Heinz Pansi gestern zur “Krone„. Die Rede ist freilich von der Abriegelung des Bezirkes, in dem die Sieben-Tages-Inzidenz in den letzten Wochen vom Höchststand 690 auf inzwischen 592 gesunken ist. Am Wochenende wurden die Ausgangsbeschränkungen - sie gelten von heute bis inklusive 18. März - auf Hochtouren vorbereitet. Gearbeitet wurde aber nicht nur an zusätzlichen Teststandorten (hier geht's zum Überblick), sondern auch an der Überprüfung der negativen Antigen- oder PCR-Tests.