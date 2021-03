Papst Franziskus kehrte in den Vatikan zurück

Als erstes Oberhaupt der katholischen Kirche besuchte Papst Franziskus den Irak. Dort absolvierte der 84-Jährige ein straffes Programm. Er hielt in einem Fußballstadion in der kurdischen Hauptstadt eine Messe, vor seinem Besuch in Erbil hatte er in der einstigen Terroristen-Hochburg Mossul für all jene gebetet, die vom IS während dessen blutiger Herrschaft im Nordirak ermordet, versklavt und vertrieben worden waren. Nach fast vier Tagen kehrte er nach seinem historischen Besuch nun in den Vatikan zurück.