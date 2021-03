„Unprofessionell!“ Shiffrin wütet nach Warterei

„Besser heute als in Cortina“

So etwas passiere öfter, als man glauben würde. „Aber es ist besser an einem Tag wie heute als in Cortina (WM-Schauplatz; Anm.) oder bei den Olympischen Spielen“, merkte Shiffrin an und stellte klar: „Petra hat aber verdient gewonnen!“ Die Aktion wird jedoch wohl noch langer für Gesprächsstoff sorgen ...