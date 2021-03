51% der Schweizer stimmten für Verhüllungsverbot

Entsprechendes Gesetz in Österreich seit 2017

In Österreich ist am 1. Oktober 2017 ein Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz in Kraft getreten. Sein Hauptaugenmerk liegt auf der Vollverschleierung des Gesichts durch einen Niqab oder eine Burka. Kernsatz des Gesetzes ist das „Verhüllungsverbot“, in dem es heißt: „Wer an öffentlichen Orten oder in öffentlichen Gebäuden seine Gesichtszüge durch Kleidung oder andere Gegenstände in einer Weise verhüllt oder verbirgt, dass sie nicht mehr erkennbar sind, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 150 Euro zu bestrafen.“