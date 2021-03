Neustart: EU und USA setzen Strafzölle aus

Schramböck: „Geopolitisch von enormer Bedeutung“

Die österreichische Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) zeigte sich über die Suspendierung der Strafzölle erfreut. „Die Aussetzung der Sanktionen Boeing/Airbus ist ein erstes positives Signal der Biden-Regierung und geopolitisch von enormer Bedeutung“, so Schramböck am Freitagabend in einer Aussendung. In Österreich würden viele Firmen von dieser Aussetzung profitieren, gerade für kleine und mittelständische Unternehmen seien Handelshemmnisse fatal, sagte die Wirtschaftsministerin.