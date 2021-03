Sterneküche für uns alle zu Hause

Gibt es für Sie Grenzen, die Sie für das Fernsehen überschreiten würden?

Ich würde nie Sachen machen, die wir hier nicht machen. Ich würde mir nicht einen Oktopus auf den Kopf setzen oder meinen Kopf in Schweineblut tunken für das Fernsehen. Ich mache nur das, was wir in der Küche sonst auch machen.