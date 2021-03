2324 Neuinfektionen, 27 weitere Todesfälle Kopieren

Die meisten Neuinfektionen wurden erneut in Niederösterreich registriert, 522 neue Fälle wurden gemeldet. Wien meldete 450 Neuinfizierte, Oberösterreich 411 und die Steiermark 338. In Kärnten wurden 172 Neuinfektionen verzeichnet, in Tirol 149, in Salzburg 142, im Burgenland 86 und in Vorarlberg 54.