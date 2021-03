Queen: „Entzückende“ Corgi-Welpen stehen ihr bei!

Der Ehemann der Queen, Prinz Philip, war vor gut zwei Wochen in eine Privatklinik eingeliefert und später in ein Herzzentrum verlegt worden, wo sich der fast Hundertjährige einem Eingriff am Herzen unterziehen musste. „Der Herzog von Edinburgh hat gestern im St. Bartholomäus-Krankenhaus einen erfolgreichen Eingriff wegen einer Vorerkrankung am Herzen überstanden“, teilte der Buckingham-Palast am Donnerstag mit. Der Mann von Königin Elizabeth II. werde zur Erholung und weiteren Behandlung für einige weitere Tage im Krankenhaus bleiben, hieß es weiter.