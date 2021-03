Bilbao schoss sich ins Cup-Finale gegen Barcelona

Athletic Bilbao hat sich zum 2. Mal in Folge ins Finale des spanischen Fußball-Cups geschossen und ist dort der Gegner des FC Barcelona! Dem 1:1 im Hinspiel gegen Levante ließen die Basken im Rückspiel am Donnerstag ebenfalls ein 1:1 nach 90 Minuten folgen, in der Verlängerung setzte man sich dank eines Treffers von Alex Berenguer (112.) mit 2:1 bzw. dem Gesamtscore von 3:2 durch.