40 Punkte von Embiid bei Philadelphia-Heimsieg

Außer Embiid glänzte am vorletzten Spieltag vor dem All-Star-Match auch James Harden bei seiner Rückkehr nach Houston, wo er diese Saison noch begonnen hatte, bevor er Mitte Jänner nach New York zu den Brooklyn Nets wechselte. „The Beard“ führte die Gäste aus New York mit einem Triple-Double (29 Punkte, 14 Assists und 10 Rebounds) zu einem klaren 132:114-Sieg über seinen Ex-Klub. Es war bereits die 13. Niederlage en suite für die Rockets, die Harden mit einem Video ehrten und seine Nummer 13 nicht mehr vergeben werden.