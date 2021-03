Sechs Frauen bei Bürgermeisterwahl siegreich

Neue Bürgermeisterin in Kappel am Krappfeld

Auch in Kappel am Krappfeld ist Montag eine neue Bürgermeisterin ins Gemeindeamt gezogen - zumindest theoretisch. Praktisch war Andrea Feichtinger von der VP aber im Schutzanzug im Corona-Einsatz: Als Apothekerin testete sie ihre Wähler. Über den Coup von Michaela Oberlassnig in Feld am See berichteten wir bereits: Sie ließ ihre Kontrahenten weit hinter sich und verschaffte der SP das zuvor in blauer Hand befindliche Bürgermeisteramt.