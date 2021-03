Vergewaltigungsvorwurf: Bryant-Witwe erbost

Die Vorgeschichte: Am 26. Jänner 2020 verunglückte Kobe Bryant mit dem Hubschrauber. Der NBA-Superstar, seine 13-jährige Tochter Gianna und sieben weiter Menschen starben. Die weltweite Anteilnahme war überbordend. Schauspielerin Rachel Wood mischte in die Trauer-Töne aber auch Deftiges. „Was passiert ist, ist tragisch. Mir bricht das Herz, wenn ich an Kobes Familie denke. Er war ein Held im Sport. Er war auch ein Vergewaltiger. Und diese Wahrheiten können alle nebeneinander bestehen“, twitterte sie just am Tag von Bryants Ableben. Wood spielte auf einen Fall von 2003 an. Damals hatte eine 19-jährige Hotelmitarbeiterin Bryant beschuldigt, sie sexuell belästigt zu haben. Die Causa endete außergerichtlich.