Manuel Feller nach RTL: „Das war Note 4 bis 5“

Am Samstag reichte es für Manuel Feller immerhin noch zu Platz 6, doch am Sonntag landete der Tiroler beim zweiten Riesentorlauf in Bansko abgeschlagen auf Rang 20. „Ich würde sagen: Das war Note 4 bis 5“, litt Feller aufgrund der großen Belastung im Gespräch mit dem ORF.