Dublin: Teils gewaltsame Proteste gegen Lockdown

Proteste auch in Dänemark

Zu Demonstrationen kam es am Wochenende auch in Kopenhagen. In der dänischen Hauptstadt sind am Rande von Protesten gegen die Corona-Beschränkungen acht Menschen festgenommen worden. Die Demonstration am Samstagabend verlief nach Polizeiangaben weitgehend friedlich, die acht Festnahmen seien wegen des Einsatzes von Feuerwerk und gewalttätigen Verhaltens erfolgt.