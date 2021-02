Jakob Pöltl bei Sieg San Antonios bester Rebounder

Mit einem 117:114 gegen die New Orleans Pelicans haben die San Antonio Spurs am Samstag in der National Basketball Association (NBA) den sechsten Sieg in den vergangenen acht Spielen gefeiert. Jakob Pöltl holte dabei die meisten Rebounds (elf). Außerdem steuerte der 25-jährige Wiener sechs Punkte, zwei Assists, einen Steal und drei Blocks bei. Er gehörte der Startformation der Texaner an und bekam 25:13 Minuten Einsatzzeit.