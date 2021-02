Juventus patzt schon wieder - nur 1:1 bei Hellas

Cristiano Ronaldo brachte die Turiner in der 49. Minute in Führung, Antonin Barak gelang in der 77. Minute der Ausgleich für Hellas. Die Partie war wenige Stunden vor dem Anpfiff vor der Absage gestanden, weil ein Hellas-Spieler einen positiven Corona-Test abgeliefert hatte. Danach wurde der gesamte Kader der Gastgeber noch einmal durchwegs negativ getestet, woraufhin die Partie doch noch ausgetragen werden konnte.