Negativlauf der Lakers endet gegen Portland

Die Los Angeles Lakers haben ihren Negativlauf in der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA beendet. Nach vier Niederlagen en suite setzte sich der Champion der Vorsaison am Freitag gegen die Portland Trail Blazers 102:93 durch. Superstar LeBron James (28 Punkte, 11 Rebounds) und der Deutsche Rückkehrer Dennis Schröder (22 Punkte, sieben Assists) führten die Kalifornier an, die den dritten Platz in der Western Conference belegen. Schröder war davor in Quarantäne gewesen.