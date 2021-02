Fitnessstudios wollen mit Sportstätten öffnen

„Alles andere wäre eine Ungleichbehandlung“, so Fachverbandobfrau Astrid Legner. Viele Betriebe seien durch die Corona-Krise vom Ruin bedroht (siehe Video oben). „Die Österreichischen Fitness- und Sportbetriebe haben seit Monaten ausgeklügelte Präventions- und Hygienekonzepte in ihren Schubladen, mithilfe derer sicher geöffnet werden könnte“, so Branchensprecher Christian Hörl.