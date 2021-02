Sport muss nun wieder erlaubt sein!

Die Alarmglocken schrillen, nicht nur bei Vollblutsportler und Fitnesscenter-Betreiber Bernhard Beidl. Unsere Kinder und Jugendlichen werden immer dicker, es fehlt die Bewegung und der Sport. Aber auch für die Erwachsenen ist es höchste Zeit, mit Sport drohenden Erkrankungen vorzubeugen. Bernhard Beidl betreibt seit 2014 ein Fitnessstudio in Weiden am See, seit dreieinhalb Monaten ist es nun geschlossen. Das sei finanziell nicht lustig, man habe im Dezember die letzte Unterstützung bekommen: „Meine Trainer schlafen teilweise im Auto, weil das Geld fehlt.“ Doch dem Geschäftsmann geht es nicht nur um das Überleben des Betriebes, sondern auch um die Gesundheit. Die Leute bräuchten das Training, er bekomme täglich Zuschriften von Menschen, denen es gesundheitlich nicht gut gehe, erzählte Beidl.