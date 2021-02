Knie-OP! Zwangspause für Speed-Star Thomas Dreßen

„Aufgrund der zuletzt aufgetretenen Schmerzen hatte ich mit einem Eingriff gerechnet“, erzählte Dreßen nun. „Eine OP passt zwar nie. Aber besser jetzt als im Sommer, wenn ich in die Vorbereitung auf die Olympia-Saison einsteige.“ Nachdem er diesen Winter wegen den Folgen einer Hüft-Operation weitgehend verpasst hat, will Dreßen in der nächsten Saison mit dem Höhepunkt bei den Winterspielen in China (4. bis 20. Februar 2022) wieder angreifen.