3 Tonnen Plastikmüll am Stephansplatz „entsorgt“

Laut eigenen Angaben wog der etwa drei Meter hohe Müllberg beim Stephansdom drei Tonnen. „Mit all den Plastikflaschen, die jedes Jahr in Österreich anfallen, könnte der Stephansdom zweieinhalbmal komplett ausgefüllt werden“, so die Umweltschützer. Insgesamt werden jährlich 1,6 Milliarden Plastikflaschen entsorgt.