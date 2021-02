Tirol: Der Papierkrieg kennt keine Grenzen mehr

Verunsicherung bei Pendlern steigt

Am Grenzübergang Bundesstraße Kufstein-Kiefersfelden zeigte sich gestern Vormittag beim „Krone“-Lokalaugenschein: Hier ist Geduld vonnöten. Da die deutsche Polizei im Schnitt an die zwei bis drei Minuten pro Kraftfahrzeug für ihre Kontrolltätigkeit aufwendet, bildete sich ein langer Stau an dem von Berufspendlern stark frequentierten Grenzübergang. Bei ihnen stieg die Verunsicherung mit jedem, der zum Umdrehen angewiesen wurde. Und das waren am ersten Tag schon einige, wie in verschiedenen Pendler-Foren zu lesen war.