Würstelbude in Krise: Politiker zahlt 100 „Haße“

Seit Monaten steckt die heimische Gastronomie in der Klemme. Für Sandra Eischer, Würstelstand-Besitzerin in Brunn am Gebirge im Bezirk Mödling, wurde der Lockdown zum finanziellen „Super-GAU“. Nach einem Bericht der „Krone“ zeigte sich nun die örtliche VP großzügig – 100 Paar Würstel zahlt die Politik!