Heinz Schaden kämpft vor Höchstgericht um Pension

Der frühere Salzburger Bürgermeister will seine Pension zurück, die er aufgrund der Verurteilung im Swap-Prozess verlor. Heinz Schaden beschäftigt deshalb die Gerichte – aktuell den Verfassungsgerichtshof, nachdem er am Landesverwaltungsgericht gescheitert war. Eine Entscheidung folgt in den nächsten drei Wochen.